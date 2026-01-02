Gürcistan’da düşen ve Silahlı Kuvvetlerin 20 personelinin Şehit olmasına yol açan C-130 tipi askeri uçak kazasının üzerinden 52 gün geçti, ancak aradan geçen bu süreye rağmen kazanın neden ve nasıl yaşandığına ilişkin bir bilgi ortaya çıkmadı.

Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’ndan kalktıktan sonra Gürcistan’da düşen C-130 Herkül uçağından kurtulan olmadı. Uçağın havada infilak ettiği ve üç parça halinde yere düştüğü, parçalarının çok geniş bir alana yayıldığı biliniyor. Uçağın bazı parçalarında, dışa açılan yapraklar benzeri, içerden dışarıya patlamayı ima eden izlere de rastlandı.

Bu arada kara kutular da bulundu, Türkiye’ye getirildi ve incelenmesine başlandığı da açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri ise, kazayla bilgilerini paylaştı ancak gerekçe için açıklama yapmayıp, “Henüz bilinmeyen bir nedenle” demekle yetindi.

“ŞEFFAF AÇIKLARIZ” DEDİ AMA

Son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, geçen ay kazayla ilgili bir açıklama yaptı ve uçağın kara kutularının TUSAŞ’ta incelendiğini ifade etti. Bakan, C-130 uçaklarının dünyada en güvenli uçaklardan biri olarak kabul edildiğini ve yaklaşık 70 ülkede işletildiğini vurguladı.

Y. Güler, uçak kazasından sonra Türkiye Milli Hava Kuvvetleri’nin işletmesinde olan tüm C-130 uçaklarının denetime gönderildiğini kaydetti. “Denetim tamamlandıktan sonra bu uçakların işletimi devam ettirilecektir” diye ekledi.

ŞEHİT YAKINLARI BEKLİYOR

Yaşar Güler, “Araştırmanın sonucunu tam şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklayacağız” diye de ekledi.

Ancak Bakan Güler’in bu açıklamasının üzerinden de 10 gün geçtiği halde, bir açıklama yapılmadı. Şehit yakınları, Milli Savunma Bakanı’nın 10 gün önceki “Araştırmanın sonucunu tam şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklayacağız” sözünü tutmasını bekliyor.

52’sinin çıkması ne anlama gelir?

“Ölünün 52’si çıkması”, Türkiye’de yaygın olan dini–kültürel bir inanışı ifade eder. Bir kişinin vefatından sonra 52’nci günün dolduğunu ifade eder. Ölümün ardından 3’ü, 7’si, 40’ı, 52’si ve yılı çıkması gibi deyimler vardır. Bu günler anma ve dua günüdür. Mevlit okunur, Kur’an tilaveti yapılır, dua edilir ve bazen de yemek ya da hayır dağıtılır.

Dini açıdan İslam’da farz veya sünnet olan bir uygulama değildir. Daha çok geleneksel ve yöresel bir adettir. Diyanet İşleri Başkanlığı, ölenler için belirli günlere bağlanmadan her zaman dua edilebildiğini söyler.

DİNİ ZORUNLULUK DEĞİL

52 gün olmasının nedeni, ölümden sonra 52. günde bedenin tamamen toprakla bütünleştiği kabul edilir. Bu yüzden ruh için özel bir dua edilmesinin faydalı olacağına inanılır.

“Ölünün 52’si” uygulaması İslam’ın ilk dönemlerinden gelmez. Kaynağını daha çok Orta Asya Türk inançları ve Anadolu halk kültüründen alır. Bunların tamamı kültürel uygulamalardır, dini zorunluluk değildir.