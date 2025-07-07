Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarından arındırılan bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyetinde metan gazına maruz kalan askerlerden 12'sinin şehit olduğu bildirildi.

Türkiye şehitlerine ağlarken ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağladı.

'İSTİKAMET KIZILELMA'

Şehit olan askerlerden Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önceki bir tatbikatta kaydedilen görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Görüntülerde, kendisine yöneltilen "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızılelma" yanıtını veren Akar, "Ailenize bir mesajınız var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" cevabını veriyor.

MAĞARAYA GİRMEDEN ÖNCEKİ ANLARI

Bu arada şehit Celalettin Uyanık'ın vasiyeti olan Kur'an-ı Kerim'i okurken ve mağaraya girmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

TSK'da 4 yıldır görev yapan Uyanık'ın Kur'an-ı Kerim'i okurken kaydedilen ve "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu" diye vasiyet ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

Celalettin Uyanık'ın mağaraya girmeden önceki videosu da yayınlandı

Uyanık, silah arkadaşının "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin?" sorusu üzerine "Arkadaşlar selamünaleyküm. Tüm Türkiye'ye halkına buradan selam gönderiyorum. Olur da bana bir hafta içerisinde bir şey olursa, ben zaten gönüllü olarak burada hastane mağarasına giriyorum. Olur da bana bir şey olursa Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm sözleşmeleri erlere yardımcı olun" şeklinde cevap verdiği görüldü.

BİR YETİME BURS VERİYORMUŞ

Öte yandan şehit Özkan Özkanlı’nın, öğrencilere burs ve yetim öğrencilere harçlık verdiği ortaya çıktı.

Şehit Özkanlı'nın babası Ali Özkanlı’nın vefatının ardından kardeşiyle birlikte yetim olarak büyüdüğü öğrenildi.

Özkanlı'nın lise yıllarında öğretmenlerinin desteğiyle eğitimini tamamladığı ve mezun olduktan sonra da öğretmenleriyle bağını koparmadığı belirtildi.

Şehidin, görevdeyken bir öğrenciye 12 ay boyunca burs verdiği, ayrıca iki yıldır bayram ve özel günlerde kendisi gibi yetim öğrencilere öğretmenleri aracılığıyla harçlık gönderdiği ortaya çıktı.