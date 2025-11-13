Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken havada parçalanan TSK'ya ait C-130 uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken AKP'li belediye başkanının sosyal medyada paylaştığı video tepkilere neden oldu.
DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ, EĞLENDİ
Türkiye'de milletçe yas tutulurken AKP Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer şehitlerin olduğu gün katıldığı düğünde halay çekti.
VİDEOSUNU KENDİ PAYLAŞTI
Özer halay çektiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından, "Merve & Hamza Kara Çiftimizin Düğünlerine Katılarak Nikah Akitlerini Gerçekleştirdik, Bir Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim" notuyla paylaştı.