Türk sinemasının tanınmış isimlerinden Şehnaz Dilan, gazeteci Samet Aday’a verdiği röportajda hayatının en zor dönemlerinden birini anlattı. Lösemi tedavisi gören oğlunun hastalığı sırasında hem maddi hem de sağlık açısından büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Dilan, o süreçte eski dostu İbrahim Tatlıses’in kendisine destek olduğunu ifade etti.

''DERDİMİ HERKESE SÖYLEYEMEDİM''

Oğlunun uzun süre hastanede tedavi gördüğünü belirten Şehnaz Dilan, yaşadıkları sürecin kendisi için çok ağır olduğunu söyledi. “8 ay kadar LÖSANTE'DE kaldık. Devlet üç aya kadar yardımcı oluyor. Ben yine çalıştım, ara veremedim. Derdimi herkese de söylemedim” diyen Dilan, o günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.

İBRAHİM TATLISES'TEN DİLAN'A VEFA ÖRNEĞİ

Yaşadığı sağlık sorunlarının da bu dönemde ağırlaştığını söyleyen usta oyuncu, çaresiz kaldığı bir anda İbrahim Tatlıses’i aradığını dile getirdi. Dilan, o anları şu sözlerle anlattı:

“Ben ölüyorum dedim. Hemen arabayı gönderdi. Buraya geldik, ‘Ne gerekiyor?’ dedi. Söyleyemedim… O an ne lazımsa sadece onu söyledim. Senet yapalım dedim, kabul etmedi.”

İbrahim Tatlıses’in kendisi için çok özel bir dost olduğunu vurgulayan Şehnaz Dilan, “İbrahim Tatlıses benim eski dostum. Bakmayın bağırdığına çağırdığına… Gerçekten merhametlidir. O gün bana adeta Hızır gibi yetişti. Gerçekten ölümden döndüm” ifadelerini kullandı.

OĞLU 2020 YILINDA İLİK NAKLİ OLDU

Zor günleri geride bırakmaya çalıştığını söyleyen usta oyuncu, o dönemde yaşananların hayatında unutamayacağı bir dostluk örneği olarak kaldığını sözlerine ekledi.

Yeşilçam’ın tanınmış oyuncularından Şehnaz Dilan, daha önce verdiği bir röportajda oğlu için verdiği zorlu mücadeleyi de anlatmıştı. Lösemi teşhisi konulan oğlunun 2020 yılında ilik nakli olduğunu belirten Dilan, bu süreçte hem duygusal hem de maddi açıdan zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

Usta oyuncu, oğlunun tedavi sürecinin hala devam ettiğini ve ilaç masraflarını karşılamakta zaman zaman zorlandığını ifade etti.

YEŞİLÇAM'IN YILDIZI ŞEHNAZ DİLAN KİMDİR?

1960 doğumlu Şehnaz Dilan, Yugoslavya kökenli bir ailenin kızı olarak İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşta spora ilgi duyan Dilan, 1979 yılında bayan futbol kulüplerinden İzmir Filizspor’da futbol oynamaya başladı ve kısa süre sonra kaptanlık yaparak takımı şampiyonluğa taşıdı.

Futbolun yanı sıra fotomodellik kariyerine de devam eden Dilan, aynı dönemde sinema dünyasına adım attı. 1982 yılında İstanbul’a taşınarak oyunculuğa odaklandı ve kısa sürede dikkat çekti. 1985 yılında Ertem Eğilmez’in “Âşık Oldum” filminde ve 1986’da Zeki Ökten’in “Yoksul” filminde sergilediği performanslarla Yeşilçam’da adını duyurdu.

2000’li yıllardan itibaren ise televizyon dizileriyle ekranlarda boy göstermeye devam eden Dilan, hem sinema hem de dizi kariyerini sürdürüyor.

Yoksul (1986) – Kemal Sunal ile başrolde yer aldığı en tanınan Yeşilçam filmi

Aşık Oldum (1985) – Ertem Eğilmez yapımı

Kızlar Sınıfı (1984) – Sinemaya adım attığı yapımlardan biri



Yorgun (1983) — Bu filmde İbrahim Tatlıses başrol oyuncusu olarak yer alırken, Şehnaz Dilan da kadroda birlikte yer aldı ve filmde birlikte kamera karşısına çıktılar. Bu yapım, Tatlıses’in sinema filmleri arasında bilinen işlerdendir.

Umut Sokağı (1986) – Dönem filmlerinden klasik eserlerden biri

Vazife Uğruna (1986) – Aksiyon‑suç türünde yer aldığı yapımlar arasında

Eskici ve Oğulları (1991) – Drama türünde rol aldığı film

Anne ya da Leyla (2006)

Sır Şeytanın Kurbanları (2023)

Sir‑Ayet: Ölü Doğan (2021)