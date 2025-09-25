Isparta Valiliği’nde düzenlenen 2025 Yılı 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, yaklaşık 6 ay süren bağımlılık araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, kentin herhangi bir bağımlılık yapıcı madde türünde Türkiye birincisi olduğu iddiası doğru çıkmadı.

Vali Erin: “İddiaları Hep Reddettik”

Toplantıda konuşan Vali Erin, yaklaşık bir yıldır yürütülen çalışmaların gerçeği ortaya koyduğunu vurguladı:

“Sosyal medyada ortaya atılan iddiaları en başından beri reddettik. Isparta genelinde yaptığımız mücadele çalışmalarının yanı sıra üniversitelerimizin bilimsel verileri ve kurumlarımızın bulguları da aynı sonucu gösterdi. İddia edildiği gibi Türkiye birincisi değiliz. Bundan sonra da tüm kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sağlık teşkilatımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve BAMKOM iş birliğiyle bağımlılığı en alt seviyeye indirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

“Madde Bağımlılığı Türkiye Ortalamasının Altında”

Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Adnan Karaibrahimoğlu ise çalışmanın Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirdiği ASIST ölçeği üzerinden yapıldığını açıkladı. Yaklaşık 7 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmanın tamamen bilimsel yöntemlerle hazırlandığını vurgulayan Karaibrahimoğlu, şu bilgileri verdi:

“Türkiye ortalaması yüzde 2,6 iken, Isparta genelinde ortalamaya yakın bir kullanım sıklığı tespit edildi. Özellikle belirtmek isterim ki Isparta’da madde bağımlılığı ve kullanım oranı, Türkiye ortalamasının çok altındadır.”