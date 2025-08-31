Olay, Antakya-Yayladağı kara yolunda meydana geldi. Otomobiliyle kent merkezi yönünde ilerleyen A.G. ile araçtaki annesi B.G. ve babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE ANNE-BABASINI DARBETTİ

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.G., anne ve babasını darbettikten sonra otomobilinden indirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.G. ve H.G.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

5 ARACA ÇARPTI, 1 KİŞİYİ REHİN ALDI

Şüphelinin kullandığı otomobili takibe alan ekipler, Defne ilçesindeki uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan A.G., kaçtığı otomobiliyle 5 araca çarpıp, hasar verdikten sonra durdu. Araçtan inip koşarak kaçmaya çalışan A.G., yoldan geçen bir başka otomobili durdurup, sürücüsü S.G.'yi rehin aldı.

POLİS ETRAFINI SARDI, GÖZALTINA ALDI

Şüpheli, bir süre sonra etrafını saran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayda yara almayan S.G. ile hastanede tedavisi süren yaralı B.G. ve H.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.