Güneydoğu Asya ülkelerinden olan ve son yıllarda turist akınına uğrayan Tayland'da yaşanan sel felaketinden dolayı yıllar da ortaya çıktı. Doğal afetlerin zaman zaman etkisini şiddetli bir şekilde gösterdiği ülkede, bu kez görüntülere yüzen devasa bir yılan takıldı.

ŞEHİR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Hat Yai kentinde yaşanan sel felaketi sokakları adeta göle çevirdi. Sular kent merkezinden metrelerce yükselirken sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise herkesi şaşkına çevirdi.

DEVASA YILAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehrin göbeğinde sel sularının arasında ilerleyen dev bir yılan görüntülendi. Yılanın hangi tür yılan olduğu bilinmezken, sosyal medya kullanıcıları o görüntüleri hayretle izledi. Bazı kullanıcılar ise ülkede yıların çok olmasından dolayı böyle görüntülerin yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.