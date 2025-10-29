Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, Diwali kutlamalarının ardından yoğun sis ve artan hava kirliliğiyle yeniden gündeme geldi. Kentte hava kalitesi “ağır” seviyesine gerilerken, görüş mesafesi düştü ve günlük yaşam olumsuz etkilendi. Uzmanlar, bulut tohumlama yöntemiyle yapay yağmur oluşturma denemesi yaparak kirliliği azaltmayı hedefliyor.

Diwali Bayramı’nda kullanılan havai fişekler, araç trafiği ve sanayi atıkları, kentteki hava kalitesini hızla düşürdü. Hava kalitesi endeksi (AQI) 450 seviyelerine ulaşarak “sağlığa zararlı” eşiğini geçti.

YAPAY YAĞMUR YÖNTEMİ DEVREDE

Delhi yönetimi, atmosferdeki zararlı partikülleri azaltmak için bulut tohumlama tekniğini devreye aldı. Uçaklar, bulutlara gümüş iyodür parçacıkları bırakarak yapay yağmur oluşturmayı hedefliyor. Uzmanlar, bunun geçici bir önlem olduğunu, kalıcı çözümün sanayi ve trafik kaynaklı emisyonların azaltılmasıyla mümkün olacağını belirtiyor.

VATANDAŞLAR NEFES ALMAKTA ZORLANIYOR

Sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olurken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Okullar geçici olarak kapatıldı, açık hava etkinlikleri iptal edildi. Sağlık yetkilileri, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum hastalığı olanlara evden çıkmama uyarısında bulundu.

DÜNYANIN EN KİRLİ BAŞKENTLERİNDEN BİRİ

Yeni Delhi, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yıllardır dünyanın en kirli başkentleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, yapay yağmurun kısa süreli bir rahatlama sağlayacağını ancak sorunun çözümü için uzun vadeli çevre politikalarına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.