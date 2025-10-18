ABD'nin Chicago kentinde bulunan bir izin gizemi bilim insanları tarafından çözüldü. Efsaneleşen tartışma sosyal medyada uzun süredir konuşuluyordu. Son noktayı ise bilim insanları koydu. Chicago Sıçan Deliği olarak anılan aslında sıçan değil izin başka bir canlıya ait olduğu ortaya çıktı.

Bu merak uyandıran izin şeklini, boyutunu ve parmak aralıklarını inceleyen araştırma ekibi şu sonuçlara vardı:

"Analizlerimiz, izlerin kahverengi sıçan (Rattus norvegicus) tarafından bırakıldığı hipotezini desteklemiyor. Ölçümler, bu türün ayak yapısından belirgin biçimde daha büyük."

Uzmanlar, Chicago şehir merkezinde oldukça yaygın olan doğu gri sincapların iz özellikleriyle karşılaştırma yaptıklarında neredeyse yüzde 99 oranında uyum tespit etti.

ŞEHİR EFSANESİNE DÖNÜŞTÜ

Söz konusu iz, aslında yıllar önce bir yoldaki ıslak betona düşen bir hayvanın ayak izinden ibaretti. Ancak bir fotoğrafının geçtiğimiz yıl X (eski Twitter) platformunda paylaşılmasıyla hızla viral oldu. Binlerce kullanıcı, bu iz için “şehrin en ünlü sıçanı” esprileri yaparken, bazıları çevresine bozuk paralar bırakarak adeta küçük bir şehir efsanesi başlattı.

Artan ilgi üzerine, Chicago Ulaştırma Dairesi, Nisan 2024’te bu beton parçasını yerinden sökerek City Hall (Belediye Binası)'na taşıdı.

BİLİM İNSANLARI DEVREYE GİRDİ

Evrimsel biyomekanik uzmanı Dr. Michael Granatosky liderliğindeki ekip, izin bulunduğu betonun depoda olması nedeniyle 25 farklı fotoğraf üzerinden analiz yaptı. Görsellerdeki bozuk paralar ölçüm ölçeği olarak kullanıldı.

Ekip, Chicago’da yaşayan 8 farklı kemirgen türünün (kahverengi sıçan, ev faresi, doğu gri sincabı, kızıl sincap, doğu çizgili sincap, uçan sincap, misk sıçanı ve beyaz ayaklı fare) ayak izlerini karşılaştırdı.

Sonuç olarak ise bu izin yüzde 98,67 olasılıkla bir sincap tarafından bırakılmıştı. Bölgedeki tür yoğunluğu dikkate alındığında, iz sahibinin büyük olasılıkla doğu gri sincabı olduğu belirlendi.

İZ GÜNDÜZ OLUŞMUŞ

Araştırmacılar, izlerin gündüz saatlerinde oluştuğunu saptadı. Bu da gece aktif olan sıçanlar yerine, gündüz gezen sincapları işaret ediyor. Ayrıca izin yakınlarında bir ağacın bulunması da sincap hipotezini güçlendirdi.

Lincoln Park Hayvanat Bahçesi’nden zoolog Seth Magle de, daha önce yaptığı değerlendirmede benzer bir tahminde bulunmuş ve izlerin bir sincaba ait olabileceğini belirtmişti.

HER ŞEY BİR İZDEN İBARET DEĞİLDİ

Araştırma ekibi, bu izin yalnızca bir izden ibaret olmadığını ayrıca bilimsel bir merakın günlük yaşamın her alanında var olabileceğini belirtti.

Ekip "İnsanların bu izi sıçan olarak yorumlaması teknik olarak yanlış olsa da, gözleme dayalı düşünme biçimi son derece etkileyici. Bilim, laboratuvar duvarlarının dışında da doğar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çalışma, Biology Letters dergisinde yayımlandı.