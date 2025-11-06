Bodrum’da 6 gündür evine su gelmediğini belirten Çağatay Yavuz isimli yurttaş, yaşadığı soruna dikkat çekmek için Bodrum Belediye Meydanı’nda 5 litrelik su bidonuyla duş alarak protesto gerçekleştirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MUSKİ’DEN SU KESİNTİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum genelinde yaşanan su kesintilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kesintilerin barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2012 yılında yapılan ana isale hatlarında meydana gelen arızalardan kaynaklandığı belirtildi.

MUSKİ açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bodrum İlçemizi besleyen iki ana su kaynağı vardır. Bunlar Mumcular ve Geyik Barajlarıdır. Barajlardaki suyun temin edilmesi DSİ’nin, bu suyun dağıtımı ise kurumumuzun görev alanındadır. Mumcular Barajı Eylül ayında tarımsal sulamaya yönlendirilmiş, Geyik Barajı’ndan verilen su ise geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 50 azaltılmıştır. Şu anda Bodrum’a saniyede yaklaşık 1000-1100 litre su sağlanmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, 2012 yılında yapılan ve bugüne kadar 3 binden fazla arızanın yaşandığı CTP hatlarının yenilenme çalışmalarının sürdüğü, Torba-Turgutreis-Müskebi-Yahşi ve Gümbet güzergâhında ana isale hattı yenileme projesinin devam ettiği bildirildi.