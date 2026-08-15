Dünyanın en yüksek binası olmaya aday Suudi Arabistan'daki Cidde Kulesi, yaklaşık yedi yıllık aranın ardından yeniden başlayan inşaat çalışmalarında hız kesmiyor. Temmuz 2026 sonu itibarıyla 107. katı geride bırakan ve 430 metre yüksekliğe ulaşan gökdelen, hedeflenen 1.008 metrelik nihai yüksekliğine adım adım yaklaşıyor.

Tamamlandığında dünyanın ilk 1 kilometrelik yapısı unvanını alacak projenin, 2028 yılında kapılarını açması planlanıyor.

Suudi Arabistan'daki yolsuzlukla mücadele operasyonları ve müteahhit değişiklikleri nedeniyle 2018 yılında 63'üncü kattayken durdurulan dev proje, Ocak 2025'te yeniden hareketlendi.

Sahadaki inşaat süreci, 2 milyar doları aşan yeni bir anlaşma ve 5 bin 200 kişilik dev iş gücüyle ivme kazandı. Yapılan son bilgilendirmelere göre kulenin ana çekirdeği her hafta bir kat yükselirken; dış cephe kaplamaları, elektrik ve tesisat altyapısı da yükselen katlarla eş zamanlı olarak ilerletiliyor.

REKOR KIRACAK BİNA İÇİN ÖZEL SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Toplam 167 kat ve 252 farklı seviyeden oluşacak olan kule; lüks dairelere, ofislere ve dünyaca ünlü Four Seasons oteline ev sahipliği yapacak. Ziyaretçilerini saniyede 12 metre hıza ulaşan 56 adet özel asansörle taşıyacak olan yapıda, seyir terasına ulaşım sadece 66,5 saniye sürecek.

Mühendislik dünyası açısından en büyük zorluğu ise betonu 1 kilometreyi aşan bir yüksekliğe kesintisiz pompalamak oluşturuyor. Ekipler, mevcut dünya rekorlarını geride bırakacak bu işlem için özel bir pompalama sistemi geliştirdi.

Cidde Kulesi, tek başına bir gökdelen olmanın ötesinde, 5,3 milyon metrekarelik alana kurulan Cidde Ekonomi Şehri projesinin de merkezinde yer alıyor. 2027 yılında 157 ve 160'ıncı katlar arasına kurulacak gökyüzü terasıyla zirve tırmanışına geçecek olan kulede, rezidans dairelerin satışına ve çevredeki arsa tahsislerine bu yıl içinde başlanması hedefleniyor.