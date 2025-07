CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Termik Santrali'nin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*On yıl önce özelleştirilerek Konya Şeker'e (Torku) devredilen Soma Termik Santrali, bu tarihten beri süregelen ciddi sorunlarla boğuşuyor. Santrali 685 milyon dolar ile en yüksek teklifi vererek alan Konya Şeker, ne yazık ki aradan geçen on yıla rağmen taahhütlerini yerine getirmedi.

*Santralde yapılması gereken bakımlar aksatıldı, herhangi bir yatırım veya modernizasyon yapılmadı. Bu durum, son dönemde irili ufaklı iş kazalarının yaşanmasına neden oldu.

*Ayrıca, takılması gereken filtrelerin takılmaması, yıllardır Somalıların sağlığını tehdit eden çevre kirliliğine yol açtı.

*Konya Şeker'in en büyük yükümlülüklerinden biri olan kömür ücretlerinin ödenmemesi, krizi daha da derinleştirdi. Santralin TKİ'ye olan borcunun 10.3 milyar lirayı geçtiğini anlamaktayız. Haciz işlemlerini başlattığı ve kömür tedarikini durdurduğu da son gelen haberler arasında.

*Şu an itibarıyla Soma Termik Santrali'nin elinde en fazla bir haftalık, on günlük kömür stoğu bulunuyor. Eğer bu durum değişmezse, yaklaşık on gün içinde santralin tamamen kapanması riskiyle karşı karşıyayız.

"MADENCİLİK SEKTÖRÜ TEHDİT ALTINDA"

*Santralin kapanması, Soma'daki madencilik sektörü için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Zaten sıkıntılı bir süreçten geçen sektörde, toplu işten çıkarmalar kaçınılmaz hale gelebilir.

*Bu durum, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bir şehrin kaderiyle oynanması anlamına geleceği endişesini artırıyor.

*Sürecin başından beri özelleştirmeye karşı çıkanlar olarak, bu krize çözüm olarak kamulaştırılmayı öneriyoruz.

*TKİ'nin bu tesisi tekrar satın alması ve kamulaştırması, mevcut borç yükü altında Torku'nun santrali işletmesinin imkansızlığı göz önüne alındığında, kaçınılmaz bir çözüm olarak görülüyor.

*Aksi takdirde, hali hazırda krizde olan madencilik sektörü daha da büyük bir krize sürüklenecek ve bir şehrin geleceği tehlikeye girecektir.