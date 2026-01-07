İstanbul’da 26 yaşındaki Mizgin Kaçar isimli kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunuyor. Yapılan kontrollerde genç kadının vücudunda yüksek düzeyde insülin tespit edildi.

Star'dan Tugay Saday'ın haberine göre olay, Bahçelievler ilçesinde meydana geldi.

26 yaşındaki Mizgin Kaçar’ın, yaklaşık dört yıl önce Osman Kaçar ile evlendiği ve bu evlilikten iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

Ancak iddialara göre genç kadın, evliliğin ilk aylarından itibaren eşi tarafından şiddete maruz kaldı.

Kızının uzun süredir şiddet gördüğünü dile getiren baba Hüseyin Özer, “Ailesiyle görüşmesine izin vermiyordu. Annesiyle gizlice konuşuyordu.” ifadelerini kullandı.

VÜCUDUNDA YÜKSEK MİKTARDA İNSÜLİN TESPİT EDİLDİ

Genç kadının ailesinin Mersin’de yaşadığı, 26 Aralık günü kendilerine yapılan bir telefonla kızlarının hastaneye kaldırıldığını öğrendikleri belirtildi.

Ailenin İstanbul’a gelmesinin ardından yapılan incelemelerde, iki çocuk annesi kadının vücuduna diyabet hastalarının kullandığı insülinden yüksek dozda enjekte edildiği belirlendi.

Mizgin Kaçar’ın, o tarihten bu yana yoğun bakımda hayata tutunmaya çalıştığı öğrenildi.

AİLE OLAYDAN DAMATLARINI SORUMLU TUTTU

Genç kadının ailesi, yaşananlardan eşinin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Baba Hüseyin Özer, damadının şeker hastası olduğunu da dile getirdi.

Yapılan şikâyet üzerine Osman Kaçar gözaltına alındı. Şüpheli, eşinin kendi isteğiyle intihara teşebbüs ettiğini iddia etti.

Osman Kaçar, sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.