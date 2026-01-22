Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş, 8 CHP’li belediye başkanını tutuklattı.

43 EYLEM

Bu başkanlar; Adana Büyükşehir, Seyhan, Ceyhan, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beşiktaş belediye başkanları ve tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve ev hapsi kaldırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere. Rüşvet verdiğini söyleyen Aktaş, rüşvet vermediğine dair bilimsel mütalaa hazırlandı. Bilimsel görüşler, eski Sayıştay uzman denetçisi, kamu ihale mevzuatından kaynaklanan nitelikli hesaplama uzmanı, bir mali müşavir tarafından hazırlandı.

İddianamede yer alan ilk 43 eylemde yapılan ayrıntılı incelemeler neticesinde, ihaleler bazında suç oluşmadığı tespit edildi. Bunlar içinde; Beşiktaş Belediyesi’nin içinde olduğu 26, Avcılar ve Esenyurt belediyelerinin ikişer ve İBB iştiraklerinden İETT’nin yedi ve İSFALT’ın içinde bulunduğu beş eylemdeki ihalelerde suç oluşmadığı tespitine ver verildi. Hukukçuların hazırladığı ikinci mütalaada ise Aktaş’a yöneltilen “suç örgütü kurma ve yönetme” suçlamalarının çelişkili olduğu ve tutuklama kararının hukuka aykırı olacağı aktarıldı. Buna rağmen başkanların neden hala tutuklu oldukları anlaşılamadı.

450 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Aktaş hakkında dokuz ayrı suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istendi. İhsan Aktaş verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından 4 Haziran’da tahliye edilirken 22 Ağustos’ta da ev hapsi kaldırıldı. Davanın ilk duruşması ise haftaya yapılacak.