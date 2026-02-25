Türkiye’de yoksulluk her geçen gün artarken İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) meclis toplantısında sunulan bir raporda kadın ve çocuk yoksulluğuna dikkat çekildi.

Yaptığı sunumda 45 bin çocuğun sokakta yaşadığını söyleyen İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, 100 bin kadın ve kız çocuğunun cinsel sömürü altında olduğunu ileri sürdü. Halk TV’de Bahadır Özgür’ün köşe yazısında yer alan habere göre; İTO’nun 12 Şubat günü yapılan toplantıda Meclis Başkanı Erhan Erken, tüm dünyayı sarsan Epstein rezaletiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, 100 bin kadın ve kız çocuğunun cinsel sömürü altında olduğunu

gösteren veriler paylaştı.

5.300’Ü CEZAEVİNDE

“Acaba bu olaylardan nasıl bir ders alabiliriz noktasında bir araştırma yaptım. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum” diyen Erken, İTO üyelerine sunum yaptı.

Erhan Erken

Türkiye’de 350 bin civarında çocuğun yetim/öksüz olduğu belirtilen sunumda devlet koruması altında olan çocuk sayısı 25 bin, cezaevinde olanların sayısının ise 5 bin 300 olduğu belirtildi. Sokakta yaşayan çocuk sayısının 45 bin olduğunu belirten Erken, yaptığı sunuma göre, resmi kayıtlarda çalışan çocuk sayısı 720 bin. Erken’in geniş kapsamlı tahmini ise 3 milyon civarında. Erken, sunumunda “Seks sektöründeki kadın ve kızların toplam sayısı 100 bin” dedi.