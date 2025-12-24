Dünyada Noel dönemi sadece hediyeleşme ve yılbaşı kutlamalarından ibaret değil. Google aramaları, yetişkin eğlence sektörü verileri ve resmi doğum istatistikleri, bu dönemin aynı zamanda cinsel aktivitenin zirve yaptığı bir zaman dilimi olduğunu kanıtlıyor. Uzmanlar bu durumu "Kültür, biyolojiyi yener" diyerek açıklıyor.

Genellikle doğumların en yoğun olduğu dönem temmuz ve ekim ayları arası. Geriye doğru bir hesaplama yapıldığında, gebeliklerin büyük bir kısmının kış aylarında, özellikle de aralık ve ocak civarında gerçekleştiği görülüyor.

Yetişkin içerik platformlarından elde edilen veriler de aralık ayının, en yoğun kullanım ve en yüksek gelir dönemi olduğunu doğruluyor.

Uzun süre cinselliğin mevsimsel ışık veya sıcaklık değişimlerine bağlı olduğu düşünülüyordu. Ancak 2017 yılında Nature dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma bu tezi çürüttü.

129 ülkeden on yıllık Google Trends verilerini inceleyen araştırmacılar, cinsel ilginin iklimden bağımsız olarak büyük kültürel ve dini bayramlarda zirveye ulaştığını saptadı.

Hristiyan Kültürlerde: Zirve noktası Noel.

Müslüman Kültürlerde: Zirve noktası Ramazan ve Kurban Bayramları.

Seks terapisti nedenleri açıkladı

Seks terapisti Melina Dobroka’ya göre bu "Noel etkisi"nin birkaç temel nedeni bulunuyor:

Duygusal Yük ve Güvenlik: Tatil dönemi, insanların yakınlık, güvenlik ve aidiyet gibi temel ihtiyaçlarını tetikliyor. Bu duygusal yoğunluk, cinsel çekimi de beraberinde getiriyor.

Zaman ve Yavaşlama: Günlük hayatın stresi durduğunda, insanlar fantezilerine ve arzularına daha fazla vakit ayırabiliyor.

Atmosferin Gücü: Soğuk hava nedeniyle kapalı mekanlarda geçirilen zaman artıyor. Mumlar, loş ışıklar ve rahat ev ortamı duyusal bir davet işlevi görüyor.