Olay, sosyal medyada paylaşılan bir tanıtım ilanının yerel polis tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıktı. Ekipler, adadaki bir restoranın arka bölümünde düzenlenen “tantrik yoga” dersine operasyon düzenledi. Yapılan baskında tanıtım broşürleri, QR kodlu afişler, biletler ve ders materyalleri ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, eğitmenin 10 dolar karşılığında “ileri yoga teknikleri” adı altında ücretli özel seanslar düzenlediği belirlendi.

Eğitmenle birlikte derse katılan bazı kişilerin de ifadeleri alındı.

ÇALIŞMA İZNİNİN KAPSAMINI AŞTI

Polis kaynaklarına göre, kadının Tayland’da daha önce aldığı çalışma vizesi yalnızca “müşteri ilişkileri yöneticisi” olarak görev yapmasına izin veriyordu. Ancak yoga dersleri, bu iznin kapsamına girmediği için eğitmen hakkında yetkisiz faaliyet yürütme suçlaması yöneltildi.

Ayrıca, derslerden elde edilen gelirin bir kısmının restoran işletmesiyle paylaşıldığı tespit edildi. Yetkililer, bu durumun Tayland’daki yabancı iş gücü düzenlemelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Polis tarafından gözaltına alınan eğitmen, ifadelerinin ardından Koh Phangan Polis Merkezi’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında savcılık ve göçmenlik birimleri, olası yaptırımlar arasında para cezası, vize iptali ve sınır dışı edilme seçeneklerinin bulunduğunu açıkladı.

BENZER OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, aynı hafta içinde bölgede benzer izinsiz eğitim faaliyetlerine yönelik başka operasyonların da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tayland yönetimi, adada çalışan yabancıların yalnızca izinli meslek tanımları kapsamında faaliyet göstermeleri gerektiğini hatırlatarak, kurallara uymayanlara karşı yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.