İlçede çevre dostu ulaşımıyla dikkat çeken 2 çocuk ve 5 torun sahibi 80 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık, 1971 yılından bu yana bisiklet kullanıyor. Gençlik yıllarında motor kullandığını belirten Kocabıyık, zamanla bisiklete yöneldiğini ifade etti.

Kocabıyık, ilçenin coğrafi yapısının bisiklet kullanımı için elverişli olduğunu belirterek, “İlçemiz düz bir yer olduğu için bisiklete çok uygun. Her yere bisikletle gidiyorum. Akaryakıtın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde bisiklet kullanmak hem ekonomik hem de sağlıklı” dedi.

Bir dönem bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını, ancak düzenli bisiklet sürerek sağlığına kavuştuğunu anlatan Kocabıyık, “Doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söyledi ama ben bisiklet sayesinde bel fıtığından kurtuldum. Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.