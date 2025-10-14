Bitki bazlı et sektörünün öncülerinden Beyond Meat, Wall Street’te büyük bir darbe aldı. Bir zamanlar 7,8 milyar dolar değer biçilen şirketin piyasa değeri, son yaşanan sert değer kayıplarıyla birlikte yalnızca 79 milyon dolara kadar geriledi.

Şirketin eski borçlarını yeni kredilerle değiştirme ve yüz milyonlarca yeni hisse ihraç etme planı yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı. Bu adım Beyond’a borçlarını ödemek için zaman kazandırsa da, yatırımcıların şirketteki payını önemli ölçüde küçülttü.

NEREDEYSE SIFIRTA İNDİLER

Söz konusu hamlenin ardından şirket hisseleri yüzde 50 değer kaybetti. Bu, son iki haftada yaşanan ikinci büyük düşüş. 28 Eylül’de de CEO’nun yeni yatırım arayışına girmesiyle hisseler yüzde 35 gerilemişti. Bu iki düşüş, şirketin piyasa değerinin neredeyse tamamını sildi.

Beyond Meat’in yaşadığı kriz, yalnızca şirkete özgü bir durum değil. Uzmanlara göre bu durum, tüm vegan gıda sektörünün temel sorunları olan sınırlı tüketici talebi, yüksek fiyatlar ve tat ya da kullanım kolaylığı açısından beklentileri karşılamayan ürünler sorunlarını yansıtıyor.

HALKA AÇILDIĞINDA HİSSELERİ TAVAN YAPMIŞTI

2013 yılında raflarda yerini alan Beyond, kasapsız burger deneyimi vaadiyle yola çıkmıştı. Yeşil pelerin takmış bir inek logosuyla pazarlanan ürünler, kısa sürede ilgi topladı. 2019 yılında halka açıldığında hisseleri kısa sürede yüzde 350 artarak büyük yankı uyandırdı.

McDonald's, Dunkin' ve Burger King gibi dev markalar Beyond ürünlerini menülerine eklese de, McDonald’s ve Dunkin’ satışların düşük kalması nedeniyle bu ürünleri kaldırdı. Sadece Burger King, Impossible Whopper ile menüsünde bitki bazlı seçeneğe devam ediyor.

DEV FİRMANIN AYAKTA KALMA ŞANSI 'ZAYIF'

Uzmanlar, Beyond Meat’in hem tat hem de doku açısından sıkıntılar yaşadığını, fiyatlarının yüksek olduğunu ve aşırı işlenmiş gıdalar kategorisinde algılandığını belirtiyor. Decision Analyst CEO’su Jerry Thomas, şirketin ayakta kalma şansının "zayıf" olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Beyond’un borçtan kurtulmak için attığı adımların, geçmişte başarısız olan şirketleri hatırlattığına dikkat çekiliyor. 2023 yılında Nikola adlı elektrikli kamyon üreticisi benzer bir plan denemiş, başarısız olmuş ve faaliyetlerine son vermişti.

GlobalData’dan Neil Saunders ise, “Beyond Meat kendi yarattığı beklentiyi karşılayamıyor. Bitki bazlı et için bir pazar var ancak bu ürünler genellikle doğal bulunmuyor ve fazla işlenmiş görülüyor” yorumunu yaptı.