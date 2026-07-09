Güney Çin’de meydana gelen yıkıcı sel felaketi, bölge halkı için adeta bir korku filmine dönüştü. Maysak Tayfunu’nun tetiklediği şiddetli yağışlar, Guangxi Zhuang özerk bölgesine bağlı Hengzhou kentindeki ticari yılan yetiştirme çiftliklerini yerle bir etti. Tesislerin sular altında kalmasıyla birlikte, aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılan serbest kalarak sel sularına karıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve viral olan çarpıcı görüntülerde, çamurlu suyun üzerinde başını kaldıran kobralar ve ellerindeki kepçelerle yılan yakalamaya çalışan çaresiz yerel halk kameralara yansıdı. Yetkililer kaçan türler arasında kral sıçan yılanları, su yılanları ve ölümcül kobraların olduğunu doğruladı.

EVİNİ TEMİZLERKEN KOBRA ISIRDI

Bölgedeki bir hastanede tedavi gören talihsiz bir köylü, yaşadığı dehşet anlarını Pekin Haber Ajansı’na şu sözlerle anlattı:

"Yüzlerce yılan bir anda etrafa saçıldı. Evimin zemin katındaki çamurları ve molozları temizlerken bir anda karşımda beliren bir kobra tarafından ısırıldım."

Bölgedeki sağlık yetkilileri, tayfunun başından bu yana çok sayıda yılan ısırması vakasıyla karşılaştıklarını belirtirken, yerel basında en az bir kişinin yılan zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

AFETİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Yılan istilası, halihazırda büyük bir sel felaketiyle boğuşan bölgedeki krizi daha da derinleştirdi. İki barajın taşması sonucu çok sayıda köy sular altında kalırken;

-En az 6 kişi sel sularında hayatını kaybetti.

-50.000’den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

-Kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ülke genelinde ise bilanço çok daha ağır. Gansu eyaletindeki toprak kaymaları ve Hubei’deki fırtınalarla birlikte fırtına kaynaklı toplam ölü sayısı 38’e yükseldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaşanan felaket karşısında "topyekün" kurtarma operasyonu talimatı verdi.

PANZEHİR ALARMI VERİLDİ: HER YERDE OLABİLİRLER

Hengzhou acil durum ekipleri ve yerel medya, bölge halkı için kritik bir uyarı kılavuzu yayınladı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte kobra, krait ve yeşil çukur engereği gibi son derece tehlikeli türlerin evlerde, merdiven boşluklarında, bina köşelerinde ve nehir kenarlarında gizlenebileceği belirtildi.

Hengzhou Halk Hastanesi, artan vakalar karşısında panzehir stoklarını artırarak yılan ısırıklarına özel acil müdahale koridoru oluşturdu. Uzmanlar, vatandaşları çevrelerinde görebilecekleri hiçbir yılana kesinlikle dokunmamaları ve profesyonel kurtarma ekiplerine haber vermeleri konusunda hayati bir dille uyarıyor.