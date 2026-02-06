Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Dün akşamdan bu yana birçok ilçeyi felç eden sel felaketinde şu ana kadar üç can kaybı yaşandı.

Dün Torbalı'da alt geçitte mahsur kalan bir sürücü hayatını kaybederken acı bir haber de Menderes'ten geldi.

MENDERES'TE SEL FACİASI

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.