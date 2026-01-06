Mersin 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde başka bir dosyadan tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya güvenlik gerekçesiyle katılmadı; Demirtaş’ı avukatı temsil etti. Sanık avukatları, önceki celsede sundukları talepler doğrultusunda savunma hazırlayamadıklarını belirterek mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Mahkeme, önceki duruşmada süre verildiği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Bunun üzerine avukatlar, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunarak reddihakim talebinde bulundu; talep mahkemece kabul edilmedi. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş’ın Mersin ve Diyarbakır’daki konuşmalarında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vararak 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

