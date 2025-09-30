AİHM, 8 Temmuz 2025’te Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir ihlal kararı vermişti. Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde olan Demirtaş, Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. AİHM kararının ardından avukatları, Kobani davasında verilen mahkumiyetlerin geçersiz hale geldiğini savunmuştu.

AİHM KARARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

DEM Parti, 11 Temmuz’da Demirtaş, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve diğer Kobani tutukluları için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme, 18 Temmuz’da bu talebi reddetti. Gerekçe olarak AİHM kararının henüz kesinleşmemesi ve Demirtaş’ın artık mahkumiyet nedeniyle tutuklu olması gösterildi.

İTİRAZ İÇİN SON GÜN TARİH 8 EKİM

Mahsuni Karaman, sosyal medya platformu X üzerinden “Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş!” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Karaman’a göre, AİHM kararına hükümetin üç ay içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolacağı 8 Ekim 2025 tarihi, kararın kesinleşip kesinleşmeyeceğini ve Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

Karaman, daha önce AİHM’in Demirtaş hakkında üç ayrı ihlal kararı verdiğini hatırlattı: 20 Kasım 2018’de Daire kararı, 22 Aralık 2020’de Büyük Daire kararı ve son olarak 8 Temmuz 2025’teki Daire kararı. Bu kararların uygulanmadığını belirten Karaman, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin de Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde çağrılar yaptığını ifade etti.

AİHM kararına yapılacak itirazlar önce beş kişilik bir panel tarafından değerlendiriliyor. Panel, itirazı ciddi bulursa dosya Büyük Daire’ye gönderiliyor; aksi takdirde karar kesinleşmiş sayılıyor.

Karaman, Demirtaş’a ilişkin kararın Kobani davasında mahkumiyet alan diğer siyasetçiler için de geçerli olduğunu vurguladı. Kobani dosyasının 24 Eylül itibarıyla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne gönderildiğini belirten Karaman, istinaf sürecinin hızla işletilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, hükümetin AİHM kararına itiraz etmemesinin, tıpkı MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, anlamlı bir adım olacağını ifade etti. Karaman, hem hukukun gereği hem de barış sürecinin inandırıcılığı açısından tahliye kararının verilmesi gerektiğini dile getirdi.