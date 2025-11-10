Ali Can POLAT

İktidarın inkar ede ede hazırlıklarını yaptığı Kanal İstanbul bölgesindeki usulsüz işlem iddiaları bitmiyor. Bölgede inşaatlar, köprüler ve otoyollar yapılırken buradaki arsalarını 49 yıldır alamadıklarını söyleyen 400 kişilik ‘Selametköy Mağdurları’ isimli grup, hakimin raporlu olması nedeniyle 21 Kasım’a ertelenen duruşmada mahkemeden karar bekliyor. 1976’da Milli Görüş Hareketi ile birlikte hareket eden Milli Gazete’nin düzenlediği kampanyayla Arnavutköy Dursunköy’de arazi satın alan mağdurlar, Selametköy adıyla inşa etmek istedikleri projenin 49 yıldır tapusuna ulaşamadıklarını açıkladı.

İNŞAATLAR YÜKSELİYOR

Bölgedeki 40 dönümlük arazinin önce gazetenin sahibi olan Yeni Neşriyat AŞ ile hisseli tapu olarak tescillendiğini iddia eden mağdurlar, yıllardır süren yargı sürecinde bu duruşmanın son olmasını ve karar çıkmasını bekliyor. Mağdurların avukatlığını üstlenen Atıf Şenel, yaşananları şöyle aktardı: “Kampanyada arsa kazananlardan 400’ü tapularına kavuşamadı. Onların arsalarına önce şirket ile hisseli tapu yapıldı sonra şirket bu arsaları, 2006’da Giz Ajans isimli bir şirkete 20 milyon TL değerle sattı. Bu şirket arazileri Yıldız Holding’e devretti. Daha sonra sürekli bölgenin imar yapıları değişti. Yıldız Holding burayı 2013’te 350 milyon TL’ye Emlak Konut’a sattı. Sonra Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı ve Kanal Projesi oluştu. Şu an mağdurların hak sahibi olduğu arsalarda Kanal İstanbul konutları yükseliyor.”

Bu duruşmada hakimin tazminata hükmetmesini beklediklerini söyleyen Şenel, “Burada Numan Kurtulmuş’un da arsası vardı. Hatta Kemalettin Erbakan kitabında bile yazdı bu süreci” diye konuştu.

Noter kayıtları kaybolmuş

Mağdurlar, devam eden davada noter kayıtlarının ‘lağım basması sebebiyle’ hasar gördüğü için mahkemeye sunulmadığını söyledi. Mağdurlardan Osman Emre Akın, “Daha sonra kayıtları Milli Gazete’nin Milli Kütüphane’deki arşivinden aldık. Davaya bakan hakim ‘yetkisizlik’ kararı verdi. Daha sonra fetö’cü çıktı ve ceza aldı. Davada yeniden davacıların lehine karar verme aşamasına gelinmişken hakim değişikliğine gidildi, yeni görevlendirilen hakim davacıların haklı taleplerini göz ardı ederek, sonraki duruşmanın karar duruşması olacağını açıkladı” ifadelerini kullandı.

İki taraf da ‘İlgimiz yok’ dedi

İddiaları sorduğumuz Yıldız Holding, olayın müdahili olmadıklarını, arsaları Yeni Neşriyat’ın sattığı bir şirketten aldıklarını söyledi. Mağdurlar ise Giz Ajans isimli bu şirketin de Murat Ülker’e ait bir paravan şirket olduğunu iddia ediyor. Öte yandan Milli Gazete yönetimi de, dava kendilerine karşı açılmış olsa da, davanın tarafı olmadıklarını belirterek “Bizlik bir durum yok. Davanın bizimle alakası yok” dedi.