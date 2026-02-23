Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, anlık olarak güncellediği milyarderler listesinde değişikliğe gitti.



Yayınlanan yeni listede en dikkat çeken değişiklik ise Baykar Teknoloji'nin sahipleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın servetlerinde oldu.

EN ZENGİN 10 İSİM ARASINA GİRDİ



İnsansız Hava Aracı (İHA) başta olmak üzere birçok ülkeye yüksek teknoloji ürünü ihracatı gerçekleştiren Baykar Teknoloji'nin yüzde 52,5 hissesini elinde bulunduran Selçuk Bayraktar'ın serveti, son güncellemeyle 2,7 milyar dolara yükseldi.



Değişiklikle birlikte Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi olan ve Baykar Teknoloji'de CEO görevini yürüten Haluk Bayraktar'ın serveti de 2,4 milyar dolara çıktı.

İŞTE YENİ LİSTEYE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İŞ İNSANI



1 - Murat Ülker (5,3 milyar dolar)

2 - Şaban Cemil Kazancı (5,1 milyar dolar)

3 - Erman Ilıcak (3,7 milyar dolar)

4 - Feridun Geçgel (3,4 milyar dolar)

5 - Ferik Faik Şahenk (3,1 milyar dolar)

6 - Semahat Sevim Arsel (3,1 milyar dolar)

7 - Filiz Şahenk (2,9 milyar dolar)

8 - Mustafa Rahmi Koç (2,7 milyar dolar)

9 - Selçuk Bayraktar (2,7 milyar dolar)

10 - Mehmet Sinan Tara (2,5 milyar dolar)









