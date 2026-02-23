Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşma için Körfez Brunga Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Yeşil-Siyahlılarda antrenman öncesi basına konuşan teknik direktör Selçuk İnan, rakiplerinin güncel durumu ve kendi motivasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Son olarak Göztepe'yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ın formuna dikkat çeken İnan, şöyle konuştu:

"Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bizim gibi takımların bütün sezon boyunca bu kadar yüksek tempoda oynaması kolay değil ama oyuncularımız bugüne kadar bunu sahaya yansıttı. Bence Beşiktaş maçı da bizim için bu maçlardan biri olmalı. Daha önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi istekli olmalıyız. Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız."