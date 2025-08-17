Süper Lig’in 2’inci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda budundu.

Skordan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Hakemle ilgili sorularınız olacaktır, ilk sözlerime onunla ilgili bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Kısa olacak sadece onun iyi niyetli olmadığını daha önce söylemiştim. Yine söylediğim sözlerin arkasındayım. Maçla ilgili geçen haftadan beri aslında iki maç olarak baktığınızda, iki tane maç, iki aynı skor, iki iyi mücadele. Oyuncularımız özellikle bugünkü maçta, 50 dakikadan fazla uzatmalarla beraber 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleyi hiç bırakmadı. Mücadele ettiler sonuna kadar pozisyonlara girdik. Direkten dönen toplarımız vardı. Her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştılar ki eksiklerimiz olmasına rağmen önemli bir mücadele gösterdiler. Emeklerinin karşılığını alamadıkları için onlar adına çok üzgünüm. Ama lig zor biliyoruz. Bunun altından da hep beraber inşallah kalkacağız” dedi.

"OYUNCU ALSAK BİLE ŞU AN LİSANS ÇIKARTAMIYORUZ"

Birkaç takviyeyle takımı güçlendirmek gerektiğini ifade eden Selçuk İnan, “Bildiğiniz üzere harcama limitlerimiz var. Limitleri aşamıyoruz. Oyuncuları alsak bile şu an lisansa çıkartamıyoruz. Sıkıntılı bir durumdayız. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Tabii ki gelenler olacak, gidenler olacak. Çünkü mutlaka birkaç takviye ile takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu hepimizin hemfikir olduğu bir konu. Tabii bunların hepsinin gerçekleşmesi hemen olacak bir iş değil. Bir süreç istiyor. İlkinde yaptığım röportajda bunu söylemiştim. Biz bu süreyi ne kadar kısaya indirgersek, istediğimiz oyunu, her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takımı daha rahat sahaya sürebiliriz. Bunların hepsi bir süreç ama dediğim gibi, takımın bize vermiş olduğu reaksiyon şu an için bizi memnun etse de skor olarak beni biraz üzüyor” ifadelerini kullandı.

THOMAS REIS: 90 DAKİKA GÖSTERMİŞ OLDUĞUMUZ PERFORMASNTAN TAM OLARAK MUTLUYDUM DİYEMEM

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Bugün göstermiş olduğumuz performans açıkçası en performansımız değildi. Kocaelispor’a karşı oynamak zordu, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sonuçta güçlü bir rakibe karşı oynadık. Bunu zaten oyuncularımıza söylemiştim. Bugün taraftarlarının da harika bir desteği vardı. İnanılmaz bir taraftar vardı. Bizim taraftarlarımızı da unutmadan, onlara teşekkür ediyorum. Onların da destekleri bizim için çok kıymetli. Harika bir taraftarımız var. Atmış olduğumuz gol açıkçası biraz şanslı olduğumuz dakikalarda geldi. Skoru bulduk daha sonrasında iyi savunma yaptık. Bunu da gayet iyi yaptığımızı söyleyebilirim. İki karşılaşma geride kaldı ve 6 puan kazmandık. Bunun bizim adımıza gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Eksiklerimizi tamamlamak adına antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Felsefemizi kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. 90 dakika göstermiş olduğumuz performanstan tam olarak mutluydum diyemem” şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Panathinaikos maçını heyecanla beklediğin söyleyen Thomas Reis, “Perşembe günü Atina’da bir karşılaşma oynayacağız. Geçen sene tüm sezon boyunca aslında bugünler için çok farklı çalıştık. Atina’da Perşembe günü oynayacağımız karşılaşmadan zevk alarak oynamamız lazım. Bu karşılaşmayı dört gözle bekliyorum diyebilirim. O karşılaşmada önce bir galibiyet almak çok önemliydi” dedi.