Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK evinde Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Gaziantep FK taraftarı, sezon içinde zaman zaman alınan kötü sonuçların ardından yaptığı gibi yeniden Selçuk İnan'a tepki gösterdi.



Selçuk İnan ise istifa sinyali veren bir açıklama yaptı. Genç teknik adam üzgün olduğunu ifade ederken "Biraz üzgünüm. Kırgın değilim, onu öğrendim. Geçen sene zor şartlarda buraya geldim. Kariyerim için riskli sayılabilecek bir şeydi. Akıl danıştığım birçok büyüğüm bu görevi kabul etmemem gerektiğini söylemişlerdi. Biz burada müthiş bir iş başardık. Yeni başlamış bir hoca olarak bu kadar sorumluluk almak belki de doğru değildi. Şükürler olsun ki layıkıyla kalktım altından. En düşük maaşlı takımlardan biri olarak 8 hafta kala ligde kaldık. UEFA'yı zorladık." dedi.

'BAŞKANLA KONUŞACAĞIM'

Ayrılık ihtimalini dillendiren Selçuk İnan "Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. Başkanımızla görüşeceğim. Ligde kaldığımızı düşünüyorum. Artık görevi tamamladığımı düşünüyorum. Başkanımızla görüştüğümde bunu paylaşacağım. Bu camia, şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Onları çok seviyorum. Yarın gerekli şeyleri söyleriz." diye konuştu.