Süper ligin 12’nci haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ligin şu anda en formda takımı, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Galatasaray’ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi, çok büyük bir olay. O yüzden oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, çok iyi mücadele ettiler, inandılar. Nihayetinde de maçı kazanmasını bildiler. O yüzden tebrik ediyorum. Sadece kazandığınızda söylediğiniz sözlerin karşılığı olmuş gibi gösteriliyor ama maçı bugün kaybetseydik de ben yine aynı çalışmayı göstermiş olacaktım, aynı duruşu göstermiş olacaktım. Ben Galatasaray’ı Selçuk diye anılabilirim. Çok önemli zamanlar geçirdim orada. Kaptanlık yaptım, hocalık yaptım, büyük başarılar yakaladım. Çok da güzel ilişkilerim var. İnsanların bununla aslında övünmesi gerekiyor, gurur duyması gerekiyor. Ben de böyle baktım ama çalışmak başka bir şey. Son röportajımda size söyledim. Bu bizim hayatımız. Bütün zamanımı, anımı, her şeyimi bu kulüpte geçiriyorum. Oyunculara yardım etmeye çalışıyorum, onlarla çalışıyorum ve sorumlu olduğum bir takım, bir şehir var. Dolayısıyla da geçmişimde yapmış olduğum şeyler bununla bağdaştırılmamalı diye konuşmuştum. Bugün yine diyorum; Ben Galatasaray’ı yediğimiz için değil, Kocaelispor teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum.”