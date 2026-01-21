Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Lube Ayar hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı erteledi ve sanık için 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU PAYLAŞIMI DOSYADA

Soruşturmanın, eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak'ın şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Dosyaya yansıyan iddialara göre Ayar, kamuoyunda "Seçil Erzan davası (yüksek kazançlı fon davası)" olarak bilinen dosyada yer alan bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlarda bazı kişilere ait kişisel verilerin açık şekilde yer aldığı öne sürüldü.

BİRDEN FAZLA İSİM ŞİKAYETÇİ OLDU

Açılan davada Selçuk İnan'ın yanı sıra Emre Çolak, Emrah Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin'in de kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde ifşa edildiği iddiası yer aldı. Mahkeme, bu kapsamda Ayar'ın cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan Lube Ayar'ın, Selçuk İnan'a yönelik benzer suçlamalarla daha önce de Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bu dosyada da ceza aldığı belirtildi. Ayar hakkında Emre Çolak ve Musa Mert Çetin'e ilişkin kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması iddiasıyla açılan iki ayrı davanın ise halen sürdüğü kaydedildi.

KARAR SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Hapis cezası kararının ardından Lube Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geri adım atmayacağını vurguladı. Ayar, mesajında "mücadeleye devam" ifadesini kullanırken, paylaşımını "Cheers" notuyla sonlandırdı.