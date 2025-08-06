Kocaelispor, Süper Lig’de 11 Ağustos günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarına bugün Körfez Burunga Tesisleri’nde taraftara açık yaptığı antrenman ile devam etti.

Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, “Dün çift antrenman yaptık bugün de bir antrenmanımız var. Çok iyi çalışıyoruz iyi hazırlanıyoruz. Bundan birkaç gün önceki röportajımda da size söyledim. Fiziksel olarak iyi durumdayız. Neredeyse ufak tefek sıkıntılar dışında eksiksiz bitirdik. Artık maç haftasındayız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Trabzon deplasmanı zor bir deplasman ama Allah’ın izniyle bunun altından kalkacağız” şeklinde konuştu.

‘ZORLU BİR RAKİPTİ’

Son hazırlık maçında Wydad Casablanca’yı 2-0 mağlup ettiklerini belirten Selçuk İnan, “Doğruyu söylemek gerekirse çok zorlu bir rakipti. Dünya Kulüpler Kupası’ndaydı ve kendi liglerinde de oynuyorlar. Güçlü bir takım olduklarını biliyorduk. Son maçı da böyle güçlü bir takım ile oynamak istedik. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Hoşuma giden çok şey vardı. Tabi eksiklerimiz de var. Onları da görme şansımız oldu. Bizim için güzel bir maçtı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘EKSİK BÖLGELERİMİZ VAR’

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Selçuk İnan, “Eksiklerimiz var. Zaten başkanımız ve bütün yönetim kurulumuz da burada. Yine bir toplantımız vardı. İstişare ettik. Eksik bölgelerimiz var. Ben hep açık oldum. Size her şeyi tabi ki dürüstçe söyleyeceğiz. Sıkıntılarımız tabi ki var. Harcama limitlerimiz var bildiğiniz üzere. Şuanda da çok sıkıntılı bir dönemdeyiz diyebilirim. 3 bölgeye oyuncu ihtiyacımız var ama harcama limitlerinden dolayı 1 tane yapabileceğiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu yönde büyük uğraşlar veriyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı da giderip geri kalan iki bölgeye de oyuncuları bir şekilde getireceğiz” şeklinde konuştu.

‘İKİ GÜÇLÜ ANADOLU TAKIMININ DERBİSİ GİBİ OLACAK’

Oynadığı her kulübe saygı duyduğunu söyleyen İnan, konuşmasını şu şekilde noktaladı:

“Oynamış olduğum kulüplere fazlasıyla saygı duyuyorum çünkü oranın ekmeğini yedik. Orada çok güzel işler yaptık. Biraz da heyecanlayım ne kadar güçlü bir takıma karşı oynayacağımı biliyorum ama ilk röportajımın başında da söylediğim gibi biz Kocaelispor’uz. Burası çok güçlü bir camia. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız yanımızda olacak. Bence iki güçlü Anadolu takımının bir derbisi gibi olacak. Uzun yıllar sonra bir Trabzon deplasmanında çok güzel bir maç olmasını diliyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.”