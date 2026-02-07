Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, son dönemde dijital dolandırıcılık şebekelerinin hedefi haline gelen ve kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak adlandırılan vatandaşların yaşadığı hukuki çıkmazı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği bir soru önergesiyle meclise sundu.

Özdağ, özellikle iş bulma vaadi, ticari ortaklık ya da güvene dayalı ilişkilerle banka hesaplarını üçüncü şahıslara kullandıran binlerce kişinin, farkında olmadan büyük bir suçun parçası haline getirildiğine dikkat çekti. Bu kişilerin herhangi bir suç kastı taşımamasına rağmen, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 158. maddesi uyarınca "nitelikli dolandırıcılık" kapsamına giren ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Özdağ, yargılama süreçlerinde asıl dolandırıcılar ile sadece hesabı kullanılan vatandaşlar arasındaki ayrımın net yapılamadığını savunarak şu tespitte bulundu:

"Soruşturma süreçlerinde kusur, kast ve organizasyon ilişkisinin yeterince ayrıştırılmaması, mağdur vatandaşların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Hem adalet duygusunun zedelenmemesi hem de iyi niyetli vatandaşların ikinci kez mağdur edilmemesi adına konu aydınlatılmalıdır."