Emekli Albay Orkun Özeller'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sözcü TV'de "Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu" programında ilgili gelişmeyi aktardı. Öcalan'ın 2000 yılından sonra yaşanan terör olaylarından dolayı yargılanmadığına dikkat çeken Türkoğlu, Orkun Özeller'in "Öcalan 2000 sonrası suçlar için yargılansın" başvurusuna Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan olumlu yanıt alındığını aktardı. Türkoğlu, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Öcalan) şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmış oldu" dedi. ÖZELLER BAŞVURMUŞTU Özeller, Öcalan'ın 1999'dan itibaren İmralı’da bulunduğu dönemde aktardığı iddia edilen talimat ve onayların, örgütün gerçekleştirdiği saldırılarla bağlantılı olduğunu kaydederek, Öcalan hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan savcılığa başvurmuştu.

