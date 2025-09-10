Sanatçı Selda Bağcan, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Kültürpark Çim Konserleri Alanı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü bir konser verdi.

Bağcan'ın konserine İzmirlilerden yoğun ilgi vardı.

Sanatçı, 1977 yılında çıkardığı kült haline gelen 'Yuh Yuh' şarkısını seslendirmeden önce sahnedeki koltuktan ayağa kalktı.

Bağcan, "Koltuktan kalkması ne kadar zormuş!" deyince konser alanında alkış tufanı koptu.

ÖZEL İLE İMAMOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ

Uzun yıllardır sosyal ve politik gelişmelere de kayıtsız kalmamasıyla bilinen sanatçı, CHP lideri Özgür Özel ile tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na da destek vermişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında Almanya'da bir toplantı konuşan CHP lideri Özel için, "Biz sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlanmaya alışkınız ama bir Türk siyasetçinin yabancı bir ülkede dakikalarca ayakta alkışlanmasına ilk defa şahit oluyoruz. Teşekkürler Özgür Özel" mesajını paylaşmıştı.