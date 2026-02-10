İstanbul'da bir beachte Selda Bağcan konseri düzenlenmişti. Konser sonrası usta sanatçının mekandan ayrılmasının ardından dinleyiciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştı.
Eyüp Yılmaz isimli vatandaşın burnu kırılırken, güvenlik görevlisi Emre Şenel ve diğer izleyici İhsan Yılmaz yaralanmıştı.
Yaşanan kavga yargıya taşınırken açılan dava İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen gün görüldü.
ADLİ TIP RAPORU BAZ ALINDI
Sabah'ın haberine göre mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda güvenlik görevlisi Emre Şenel'i, Eyüp Yılmaz'a yönelik "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
Aynı sanık, İhsan Yılmaz'a yönelik eylemi nedeniyle de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. İhsan Yılmaz ve Eyüp Yılmaz ise güvenlik görevlisine yönelik "basit yaralama" suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.