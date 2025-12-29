Elazığ’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürürken belediye ekipleri sahadaydı. Ancak Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, sosyal medyada ekiplerle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kar temizleme çalışmalarını öne çıkardı. Geçtiğimiz aylarda benzer yoğun yağışlarda kent merkezi sele teslim olurken Başkan’ın bu kriz anında gözükmemesi, dikkatlerden kaçmadı.

SELDE YOK, KARDA SAHADA

Kar çalışmaları yerinde inceleyen başkan Şerifoğulları paylaşımında, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızla sohbet ettik ve ekiplerden bilgi aldık” ifadelerini kullandı. Ancak kentte yaşayan vatandaşlar, önceki sele dönüşen yağışlarda altyapı eksikliklerinin halen giderilmediğini belirtiyor. Geçen aylardaki yoğun yağışlarda kent merkezi sular altında kalmış, halk ve esnaf büyük zarar görmüştü. O dönem Belediye Başkanı’nın sahada görünmemesi ve kriz yönetimi eksikliği uzun süre eleştiri konusu olmuştu.

POZLAR VERİLEN ÇALIŞMALAR SORUNLARI GÖLGELİYOR

Elazığ’daki kar temizleme çalışmaları görselleştirilip sosyal medyada paylaşılsa da kentte altyapı sorunları hala çözülmüş değil. Vatandaşlar, belediyenin kriz anlarında sahada görünür olmasını beklerken, fotoğraf odaklı çalışmaların eleştiri konusu olduğu görülüyor.