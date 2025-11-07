Diyarbakır’da kendilerine “Selefiler” adını verip din kisvesi altında esnaf ve vatandaşlardan tehditle haraç toplayan, para vermek istemeyen esnafın işyerlerini gece vakti motosikletle kurşunlayan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlının Emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 13’ü “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “konut ve işyeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla tehdit”, “gece vakti birden fazla kişiyle yağma”dan tutuklanırken, 13’ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında 15 kişi ise aranıyor.

“Selefiler”in kendi aralarında sözde mahkeme kurup yargılama yaptıkları, özellikle alkollü eğlence mekanlarına yönelik silahla tehditte bulunarak maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları ve göz dağı verdikleri tespit edildi. “Selefiler” İsrail’i protesto etmek bahanesiyle Starbucks ve Burger King gibi işyerlerine saldırılarla adını duyurdu.