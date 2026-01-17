Ünlülere yönelik 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan ve test işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Adının uyuşturucu ve fuhuş suçlarıyla anılmasından hicap duyduğunu da belirten Görgüzel, bunların "itibar suikastı" olduğunu savundu.

Görgüzel söz konusu kişiler hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını da sözlerine ekledi.

Görgüzel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Avukatımın ve basın danışmanımın yapmış olduğu kamuoyu duyurularına rağmen; son günlerde şahsımla ilgili basında yer alan, hiçbir gerçeğe dayanmayan ve haysiyet kırıcı haberler nedeniyle bizzat açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademe başvurulmasının yegane sebebi; konakladığım otelin müşterileri için tahsis etmiş olduğu bir ulaşım imkanı olduğu düşüncesiyle bindiğim ve bu sebeple sosyal medyada fotoğraflar dahi paylaştığım uçak yolculuğudur.

Uyuşturucu ve fuhuş gibi adımın birlikte anılmasından dahi hicap duyduğum böylesi ağır suçlarla şahsımın en ufak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Savcılık makamına verdiğim ifadenin basına kasti olarak yanlış yansıtılması ve adımın ısrarla bu çirkin ithamlarla yan yana getirilmeye çalışılması, şahsıma yönelik planlı bir itibar suikastıdır.

Onurumu ve kişilik haklarımı hedef alan, asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin derhal başlatılacağını kamuoyuna saygılarımla bildiririm."