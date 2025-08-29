32 yaşındaki Selena Gomez, 36 yaşındaki müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco'dan geçen aralık ayında evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Gomez evlenme teklifi aldığı anları Instagram'da "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla yayınlamıştı.

Blanco da şarkıcının paylaşımına "Bekleyin, o benim eşim" yorumunda bulunmuştu.

Benny Blanco ile önümüzdeki ay nikâh masasına oturacaĞI konuşulan Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenledi.

Arkadaşları ile Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde kız kıza parti yapan Gomez, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

Selena Gomez ile kız arkadaşları, geçen haftasonu önce villada kaldı sonra da bir tekne gezisine çıktı.

Selena Gomez'in keyifli anları büyük ilgi gördü.

"KENDİ ÇOCUĞUMU DOĞURAMAYACAĞIM"

Selena Gomez geçen aylarda verdiği bir röportajda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kendi bebeğini taşıyamayacağını açıklamıştı. Doğal yollardan anne olamayacağını öğrendiğinde bir süre bunun yasını tuttuğunu anlatmıştı.