Geçen hafta kişisel hijyen tartışmalarıyla konuşulan Benny Blanco, bu kez eşi Selena Gomez ile gündeme geldi. Blanco'nun kendi podcast programı Friends Keep Secrets'e katılan Gomez, yayında yaptığı hareketle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Blanco, daha önce program sırasında kameraya yansıyan görüntüler nedeniyle eleştirilmişti.

Ayaklarının kirli olduğu yönündeki yorumlar ve rahat tavırları sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Ünlü prodüktör, katıldığı bir televizyon programında iddialara yanıt vererek ayaklarını gösterip ''Bir sorun yok'' demişti.

''BU ÇOK HOŞUMA GİTTİ''

Tartışmalar sürerken Selena Gomez'in podcast yayınında eşinin ayaklarını öpmesi gündeme oturdu. Blanco, bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve ''Bu çok hoşuma gitti, kendimi iyi hissettirdi. Seni seviyorum'' sözleriyle karşılık verdi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Kimi kullanıcılar çifti samimi bulurken, kimileri ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.