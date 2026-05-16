Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bu kez müzik kariyeri yerine beslenme alışkanlıklarıyla gündeme geldi. ABD’li müzik yapımcısı Benny Blanco, Gwyneth Paltrow’un West Hollywood’da gerçekleştirdiği podcast kaydında Gomez’in günlük beslenme düzenine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"5 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK GİBİ BESLENİYOR"

Blanco, ünlü yıldızın “5 yaşındaki bir çocuk gibi beslendiğini” söyleyerek; burger, patates kızartması, taco, çikolata ve sabahın erken saatlerinde tüketilen fast food ürünlerinin Gomez’in favorileri arasında yer aldığını ifade etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre Blanco, Gomez’in “diyet açısından sağlıksız sayılabilecek yiyecekleri sevdiğini” belirtti. Ünlü yapımcı, “Bu sabah içeri girdim ve saat 06.45’te Jack in the Box yiyordu” sözleriyle Gomez’in fast food tutkusunu anlattı. ABD merkezli zincir restoran Jack in the Box; taco, burger ve curly fries ürünleriyle tanınıyor.

Blanco’nun açıklamaları sonrası Paltrow ise şaşkınlığını gizleyemeyerek “Bu kesinlikle Goop onaylı değil” yorumunu yaptı.

SEBZE VE MEYVELERİ SEVMİYOR

Blanco ayrıca Gomez’in sebze ve meyvelere karşı çok ilgili olmadığını söyledi. İddiaya göre ünlü şarkıcı, sağlıklı menüler sunan Goop Kitchen’dan sipariş ettiği Çin usulü tavuklu salatada yalnızca üst malzemeleri tüketirken, marul ve yeşillikleri eşine bıraktı.

Gomez’in beslenme alışkanlıkları daha önce de gündeme gelmişti. Ünlü isim, 2011 yılında yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılmış, o dönemde verdiği röportajda sinemada M&M’s, Kit Kat ve Snickers gibi atıştırmalıkları sevdiğini söylemişti.