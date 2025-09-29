Uzun süredir beraber olan Selena Gomez ve müzik prodüktörü sevgilisi Benny Blanco, sonunda nikah masasına oturdu. Herkesin merakla beklediği 'Yılın düğününe' ait düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Sosyal medya ise düğünden çok davetiyeyi konuşmaya başladı.

DÜĞÜN DAVETİYESİ SIZDIRILDI

Gizli tutulan fakat internete sızdırılan düğün davetiyesi tasarımıyla 'Ne kadar da bizden' yorumları aldı. Düğün her ne kadar magazin gündeminden gizli tutulmaya çalışılsa da bazı detaylar medyaya sızdırıldı.

Düğüne dair katılımcı listesi, konukların kıyafetleri, davetiyeler merak konusu olurken en çok dikkat çeken düğün davetiyesi oldu.

GELİNLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Mutlu gününe dair fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Gomez, paylaşımına ise düğün tarihini yazdı. O fotoğraflar hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Minimalist gelinliği büyük beğeni toplarken Gomez yine şıklığıyla tam not aldı. Düğüne 170 davetli katıldı.

İŞTE SELENA GOMEZ'İN DÜĞÜN DAVETİYESİ

Düğün davetiyesine yapılan bazı yorumlar şunlar:

'Aynısı geçen ay bize de geldi'

'Davetiye o kadar bizim düğün davetiyelere benziyor ki... Adamın adını Bünyamin diye okudum'

'Kına tarihini aradı gözlerim'

'Gelin alma saatini nede yazmadınız'

'Bizim köydekiler de bundan yaptırıyor'