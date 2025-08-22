Eşi Colin ile Nisan 2024'te yeni bir eve taşınan Sara Smith, iki gün sonra ağır sinüzit belirtileri yaşamaya başladı. Başta grip ihtimaline yorduğu bu rahatsızlık, aylar içinde daha da kötüleşti. Altı ayın sonunda göz kapakları ve çevresinde kızarıklık, kaşıntı ve kanama başladı. Cildi öylesine tahriş oldu ki spor yaparken terlemek ya da yüzünü yıkamak bile acı veriyordu.

ÇARESİZ KALIP TAKİPÇİLERİNE SORDU

Çaresiz kalan kadın, TikTok'ta durumu paylaştı. Takipçilerinden gelen "küf olabilir" uyarısı üzerine evde inceleme yapıldı. Küf tespit köpeği, evin hemen her odasında gizli su hasarı ve küf bulunduğunu ortaya çıkardı. En büyük küf lekesi, yatak odasının halısının altında çıktı.

SİGORTA KARŞILAMADI SERVET HARCADILAR

Sara ve eşi, küf temizliği için 10 bin dolar (yaklaşık 400 bin TL) ödemek zorunda kaldı. Ancak sigortaları bu masrafı karşılamadı. Üstelik elektronik eşyalar dahil eşyalarının yüzde 90'ını çöpe atmak zorunda kaldılar. Şu anda çift, ailelerinin evlerinde dönüşümlü olarak kalıyor.

"AYNAYA BAKTIĞIMDA ÇİRKİNLEŞTİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Sara, yaşadıklarının hem sağlığını hem de psikolojisini etkilediğini belirterek "Küf, insanı depresyona sürüklüyor. Arkadaşlarımla görüşmedim, aynaya baktığımda çirkinleştiğimi düşündüm. Evdeki her şey bana zehir gibi geliyor" dedi.