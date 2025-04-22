Sibel Arna'nın YouTube programı 'Ne Olursan Ol Rahat Ol'a konuk olan 'İnci Taneleri'nin 'Reyyaz'ı Selim Erdoğan 3.5 yıllık cezaevi dönemini anlattı:

"Eşini dostunu tanımak isteyen 6 ay cezaevine girsin. Şahane bir elek. Olgun (Şimşek) Abi her zaman yanımdaydı. Halil Sezai de öyle."

"En başta 'Her gün beraber yediğimiz, içtiğimiz adamlar nerede?' diye bir sinirleniyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki onlar zaten yoklarmış. Bir ferahlama."

"Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan bana inandı, benim o çocuk olmadığımı biliyorlardı. 'Reyyaz'ı bana emanet etmeselerdi, şimdi bana gelen tekliflerin bu şekilde olacağını zannetmiyorum. Yılmaz Erdoğan, 'İnci Taneleri'nin ilk çekimini de benim yattığım hapishanede yaptı."

"KEŞKE HİÇ İÇMESEYDİM"

Öte yandan Selim Erdoğan, cezavinden çıktıktan sonra pişmanlığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Gençler uyuşturucudan uzak durmalı. Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem."

"Sağ olsun Necati Akpınar çok destek çıktı" diyen oyuncu, "Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" şeklinde konuşmuştu.