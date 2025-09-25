Vakıflar Meclisi Üyesi Levent Albayrak, 17. yüzyılda yapılan bir önceki restorasyonla işlenen kubbe süslemelerinin barok ve rumi üslupların bir karışımı olduğunu, ayrıca Anadolu motiflerini de barındırdığını belirtti.

Yeni tasarımla mevcut yapı arasındaki farkın “her zevk sahibi tarafından açıkça görülebileceğini” ifade etti:

“Mevcut strüktür ile önerilen tasarım arasında ciddi bir fark var. Eski tezyinat sanatsal anlamda çok daha rafine. Kimse Mimar Sinan’ın eserine kendi tarzını dayatamaz.”

"KİŞİSEL TERCİHLERE YER YOK"

Albayrak, restorasyon kararında hattat Hüseyin Kutlu’nun etkisinin yüksek olduğunu ileri sürdü. Kutlu, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü almıştı. Albayrak’a göre yeni tasarımda Kutlu’nun kişisel üslubu belirleyici rol oynuyor:

“Anlaşılan Hüseyin Kutlu Hoca, bu tarihi yapıda kendi imzasını bırakmak istiyor. Ancak burası bir UNESCO mirasıdır. Mimar Sinan’ın en büyük eserinde, kişisel tercihlere yer yoktur.”

BAKANLIĞA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Restorasyonun denetim ve onay sürecine dair eleştirilerde bulunan Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Bölge Çalışma Kurulu ve restorasyon üst kurulunu da sorumluluğa çağırdı:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetiminde olan bu caminin her adımını Kültür Bakanlığı takip ediyor. Peki böyle bir müdahaleye nasıl izin verildi? Bölge Kurulu bu kararı hangi gerekçeyle onayladı?”

"MİMAR SİNAN ESERLERİ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL"

Albayrak, açıklamasında tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da sık sık vurguladığı bir görüşe atıfta bulunarak, Mimar Sinan’ın eserlerinin kimsenin tekeline alınamayacağını belirtti:

“Sinan’ın eserleri bir toplumun, bir kişinin tekeline alınacak miraslar değil. Herkesin ortak kültürel varlığıdır. 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en büyük örneğine sahip çıkmak, onu değiştirmek değil, onu korumakla olur.”

"TARİHİ SOYKIRIM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından uygulanmak istenen tasarıma tepki göstererek, "Selimiye Cami kubbesinin orijinal tarihi desenleri silinip kubbeye yeni bir tasarım uygulanacakmış. Bu kararı verenlerin birkaç kişi olduğu söyleniyor. Sanat tarihçileri, tarihçiler, ilahiyatçılar ve aydınlar haklı olarak isyan ediyorlar. Tarihi keyfinize göre değiştiremezsiniz. Bu tarih soykırımına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.