Edirne İdare Mahkemesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi için hazırlanan restorasyon projesine ilişkin kritik bir karar verdi.
Mahkeme, caminin ana kubbesindeki yazılarda değişiklik yapılmasını öngören proje hakkında açılan davada yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Kubbe yazılarının özgünlüğünü bozacağı gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki toplayan proje, Edirne İdare Mahkemesi’ne taşınmıştı. Kararda ayrıca, Yüksek Kurul’un onayladığı projeye ilişkin tüm belgelerin istenildiği belirtildi.
Böylece tarihi yapının restorasyon sürecinde tartışmalı kubbe düzenlemesi, mahkeme kararıyla şimdilik durdurulmuş oldu.