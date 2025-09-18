Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk hafta erteleme maçında konuk ettiği Alanyaspor ile son dakikada kalesinde gördüğü golün ardından 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertli ekipte skoru 1-1'e getiren golü kaydeden sağ bek Nelson Semedo ise yıllar sonra lig golü hasretini dindirdi. Portekizli oyuncu, 1578 gün sonra bir lig maçındaki ilk golünü Fenerbahçe formasıyla Alanyaspor filelerine gönderdi. Ancak Semedo, bir kez daha gol attığı maçtan buruk sonla ayrıldı.

YILLAR SONRA AYNI SENARYO

En son lig golünü Wolverhampton Wanderers forması giyerken 23 Mayıs 2021'te Manchester United karşısında atan Portekizli futbolcu, söz konusu müsabakada da takımına 1-1 eşitliği sağlayan golü kaydetmişti.

Ancak mücadele 2-1 Manchester United galibiyeti ile tamamlanmıştı. Semedo yıllar sonra gol attığı Alanya maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.