Semicenk, geçtiğimiz gün yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle panik yaratmıştı. Şarkıları milyonlarca dinlenen Semicenk'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşım yüreklere su serpti.

İLK AÇIKLAMASINDA ''NAZAR'' DEDİ

Evinde düşüp bayılan Semicenk'in kafasına 7 dikiş atıldı. Ünlü sanatçı arkadaşıyla yaptığı paylaşımda durumunun şu anda iyi olduğunu belirtti. Sevenlerinin yaptığı paylaşımlarda, “Geçmiş olsun, nazar nazar, hayırlı Ramazanlar” ifadeleri yer aldı.



SAHNELERE GERİ DÖNECEK

Hayranları, sanatçının sağlık durumunu merakla takip ederken, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Semicenk’in önümüzdeki günlerde sahne programlarına geri dönmesi bekleniyor.





