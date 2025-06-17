İngiltere 2. futbol Ligi'ni (Championship) şampiyon olarak tamamlayan ve Premier Lig'e yükselen Leeds United, Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy'u transfer listesine aldı. Leeds United'ın transfer için 21 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

TEAMtalk'ta yer alan habere göre Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, Fulham'dan Rodrigo Muniz ve Union SG'den Noah Sadiki ile birlikte Semih Kılıçsoy'u da kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Bunun üzerine Leeds United yönetimi, Semih Kılıçsoy için girişimlere başlama kararı aldı. Leeds United'ın önümüzdeki günlerde transfer için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 2100 dakika süre alırken, 4 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.