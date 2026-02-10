Sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. İtalyan ekibinde çıkış yakalayan Semih için beklenen karar da çıktı.

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, Sky Sport'a yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacaklarını açıkladı. Angelozzi, "Nasıl almayız, onu almamak delilik olurdu! 2005 doğumlu ve önemli bir potansiyele sahip. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Az oynadı ve etkileyici 4 gol attı. Montella bu hafta bizi ziyaret etti ve çok ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi. Kendisi de santrfordu sonuçta." dedi.

PLANLARINI AÇIKLADI

Angelozzi, açıklamasının devamında Semih Kılıçsoy'un ilerleyen süreçteki kariyer planlaması ile ilgili de konuştu. Cagliari'nin sportif direktörü, milli yıldız için "Böyle devam ederse 40 milyon Euro'luk bir futbolcu olur" ifadelerini kullandı.

Nicolo Schira ise Cagliari'nin Semih Kılıçsoy ile 2030'a kadar geçerli sözleşme imzalamaya hazırlandığını aktardı.